Италия готовится к отдыху на пляжах и в ресторанах: креативщики уже все придумали, фото

В Италии коронавирус все еще ежедневно забирает сотни жизней, но жизнелюбивые итальянцы уже строят планы на летние каникулы.

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Об этом сообщает La Repubblica.

Заместитель министра туризма Лоренца Бонакорси сообщил, что усиленно работает над подготовкой к пляжному сезону. Иностранцев в Италию этим летом еще не пустят, но своим гражданам, уставшим от карантина, отпуск обещают устроить.

Предприниматели уже ищут решения по дистанцированию отдыхающих на пляже в условиях коронавируса. Компания по изготовлению пластиковых изделий из города Модена в провинции Эмилия-Романья Nuova Neon Group намерена начать производство специальных блоков из плексигласовых плит высотой в два метра и алюминиевых профилей. В отсеке площадью 4,5 на 4,5 метра поместятся два шезлонга и “грибок” от солнца.

По словам директора компании Клаудио Феррари фирма разработала подобные конструкции и для ресторанов, где плексиглас отделит посетителей друг от друга и от других столиков. По его словам, уже поступили заказы от владельцев пляжей и ресторанов.

“Можно начать осторожно планировать наши отпуска у моря. Летом еще не будет вакцины, но надо думать, что эпидемия уже будет под контролем“, — обнадеживает заместитель министра туризма.

Как сообщал “источник”, в Facebook набирает невероятную популярность ролик, на котором около десяти итальянцев организовали себе праздничный вечер с шампанским, при этом ни один из них не покидал пределы своего дома.