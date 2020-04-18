В Москве коронавирус убил топ-политика из партии Путина: фото

В России умер заразившийся коронавирусом депутат Московской областной думы, заместитель главы фракции “Единой России” Иван Жуков.

О смерти политика сообщается на сайте Мособлдумы без уточнения причин.

В то же время глава Богородского городского округа (муниципальное образование, расположенное на северо-востоке Московской области) Игорь Сухин сообщил в Instagram, что причиной смерти Жукова стал коронавирус.

Жукову было 63 года. Он родился 17 июля 1956 года в станице Дядьковская Краснодарского края. Являлся депутатом Московской областной думы с 1997 года. Руководил фракцией “Единая Россия” в нескольких созывах. В нынешнем созыве занимал пост заместителя главы фракции.

Как сообщал “источник”, ранее на Волыни от коронавируса умер 19-летний парень.