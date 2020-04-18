Митрополит Онуфрий и управляющий делами УПЦ здоровы и готовятся к пасхальным богослужениям

Предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Онуфрий и управляющий делами УПЦ митрополит Антоний здоровы и проведут пасхальные богослужения в храмах Киева. В настоящий момент они готовятся к праздничной Литургии и встрече Светлого Христова Воскресения.

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ.

Митрополит Онуфрий находится в добром здравии, хорошем самочувствии, не имеет каких-либо симптомов вирусных заболеваний. Он совершит Пасхальную литургию в ночь на 19 апреля в своей резиденции в Свято-Пантелеимоновском монастыре Феофании, где проводит богослужения в течение всего Великого Поста. Такие меры предосторожности связаны с карантинными ограничениями и направлены на избежание скопления большого количества прихожан, желающих присутствовать на Пасхальной Литургии во главе с предстоятелем УПЦ. Ранее в своем видеообращении Блаженнейший призвал верующих тщательно соблюдать условия карантина.

Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) в Пасхальную ночь возглавит богослужение в одном из храмов Киево-Печерской Лавры. В своем субботнем праздничном видеообращении к верующим митрополит Антоний подтвердил, что здоров, чувствует себя хорошо и пребывает в своей келии в Киево-Печерской Лавре.

“Все мы сегодня готовимся к Пасхе Христовой и духовно, и телесно, и я тоже готовлюсь: нахожусь в своей келии в Киево-Печерской Лавре и надеюсь сегодня служить ночную литургию в одном из храмов нашей Лавры. А сейчас готовлюсь к освящению пасхальной корзинки. Желаю и всем вам, дорогие браться и сестры, не унывать, потому что Христос воскрес ради спасения каждого человека. Пасхальная радость пусть будет той сердцевиной, которая даст нам силы бороться за свою жизнь и побеждать болезни и вирусы. С наступающей Пасхой Христовой!”, – сказал митрополит Антоний.

Во время Пасхальной литургии оба митрополита поднесут особые молитвы о прекращении коронавирусной эпидемии в Украине. Вечером 18 апреля в Украину прибудет Благодатный Огонь специальным чартерным авиарейсом, который традиционно каждый год по благословению митрополита Онуфрия отправляет в Иерусалим Вадим Новинский. После 20:00 представители епархий и верующие УПЦ смогут зажечь свечи от лампады с Благодатным Огнем в Свято-Воскресенском (Афганском) храме Киева, в котором уже приняты необходимые меры для того, чтобы раздача Огня происходила с соблюдением безопасной дистанции меду верующими и надлежащих мер безопасности.