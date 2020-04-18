Находится в коме: фото и фамилия бойца ВСУ, раненого при смертельном взрыве на полигоне

Один из бойцов, получивших ранение на военном полигоне в Донецкой области во время взрыва миномета 14 апреля, находится в коме.

Об этом в Facebook написал журналист Сергей Тищенко.

Тяжелое ранение получил боец 3 полка ССО Владимир Максименко 1995 года рождения. Как пишет Тищенко, у раненого нет родных и он нуждается в помощи.

Как сообщал “источник”, 9 апреля во время обстрела позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) боевиками возле села Крымского Луганской области погиб 49-летний военнослужащий. Обстрел позиций ВСУ возле села Крымского Новоайдарского района длился 40 минут. Боевики вели огонь с оккупированной территории Луганской области.

Кроме того на Донбассе в воскресенье, 12 апреля, во время обстрела боевиками позиций ВСУ из гранатомета погиб пехотинец 93-й ОМБр Холодний Яр Леонид Скакуненко с позывным “Барон”.