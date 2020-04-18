Киев поставил новый рекорд загрязнения воздуха в мировом рейтинге

Ситуация с воздухом в Киеве продолжается ухудшаться. По состоянию на день 18 апреля загрязнения воздуха в столице Украины составлял рекордный на этой неделе 361 балл при норме 50.

Об этом свидетельствуют данные портала IQAir, который отслеживает качество воздуха в крупнейших городах мира.

По данным ресурса, это опасный уровень. Днем ранее загрязнение оценивалось в 338 баллов.

Судя по опубликованному графику на 11:30 столица Украины является самым грязным городом в мире. В этом списке украинская столица намного опережает китайский Шэньян (146 баллов) и Чиангмай в Таиланде (142).

В свою очередь городские власти говорят, что в столице превышена предельно допустимая концентрация продуктов горения. Мэрия призывает горожан не выходить на улицу и не открывать окна.

“Содержание диоксида серы, формальдегида и диоксида азота превышено. Поэтому специалисты просят не выходить на улицу без необходимости, держать окна закрытыми и потреблять больше жидкости”, – отметили власти.

По состоянию на 14:30 уровень загрязнения составляет 164 балла.

Напомним, что по состоянию на вечер 16 апреля уровень загрязнения воздуха в Киеве достиг очень высоких показателей. По этой причине украинская столица возглавила антирейтинг самых грязных городов мира.