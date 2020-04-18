Редкие птицы кричали и гибли в огне: в Украине произошел пожар в природном нацпарке

В Сумской области на территории Гетманского национального природного парка, вблизи села Буймеровка Ахтырского района произошел пожар, в котором погибло множество птиц.

Об этом сообщается на странице национального природного парка в Facebook.

“Жутко было слышать, как кричали птицы в огне“, – говорится в сообщении.

Многие перелетные птицы вернулись на территорию природного парка, чтобы вырастить потомство. Большая часть из них гнездится на земле или в камышах.

В огне погибли не только птицы, но и находившиеся на месте происшествия млекопитающие, пресмыкающиеся, насекомые. В национальном природном парке призвали местных жителей не поджигать сухую траву.

Пожар в природном парке возник ночью, а ближе к утру он был потушен. По факту происшествия начато следствие.

Как сообщал “источник”, начиная с 4 апреля в Чернобыльской зоне горят леса. Из-за пожаров вокруг Киева воздух в столице стал самым загрязненным в мире.