Украинцы массово возвращаются из России: в сети рассказали, что творится на границе, видео

Перед Пасхой украинцы массово возвращаются домой из России, в которой стремительно растет число больных коронавирусом.

Об этом сообщает Telegram-канал “Таможня Гоптовка Нехотеевка Украина Россия Харьков Белгород Граница”.

“На нейтралке около 100 человек ждут автобус, чтоб попасть в Украину. Автобус вмещает 30 человек. Интервал 2-4 часа. Если бы не закрывали пешую, было бы больше контроля: люди идут по одному или семьёй, каждого можно быстро проверить на температуру“, – сказано в сообщении.

Отмечается, что люди стоят большими тесными группами, потом едут в тесноте в автобусах.

“По много часов держат на холоде на улице. Никакого смысла в этом вообще нет, всё сделано как будто назло и специально вопреки рекомендациям докторов“, – делятся наблюдениями авторы публикации.

Как сообщал “источник”, украинцы также массово возвращаются на Пасху и из Европы – украинских заробитчан, которые едут домой на праздники, перевозят специальными автобусами через границу.