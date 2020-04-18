В Киеве снова вспыхнул сильный пожар: фото и видео

В Киеве в субботу, 18 апреля, на улице Заболотного, 20 случился пожар в ларьке “Салтовского мясокомбината”.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Информации о пострадавших нет.

На Facebook-странице dtp.kiev.ua опубликовали фото с места пожара.

Отметим, пожары в Киеве в последние дни случаются довольно часто.

Как сообщал “источник”, 17 апреля в Киеве разбушевался сильнейший пожар в популярном ресторане “Новая Земля”, который находится на улице Ревуцкого.

Горит и в области – в Киево-Святошинском районе Киевской области 18 апреля вспыхнул сильный лесной пожар.