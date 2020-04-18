В Черновцах люди перед Пасхой рванули в магазины: фото

В Черновцах толпы людей выстроились в очереди перед супермаркетами и продуктовыми магазинами.

Об этом сообщает издание “Молодой буковинец”.

С самого утра в субботу, 18 апреля, в торговых заведениях города образовались значительные очереди покупателей, которые накануне Пасхи закупают товары.

Сегодня в 13:00 в Черновицкой области начинают действовать дополнительные ограничительные карантинные мероприятия. Местным жителям рекомендуется не выходить из дома.

Действие усиления карантина завершится утром 21 апреля.

Продуктовые магазины и супермаркеты в этот период будут работать в обычном режиме.

Как сообщал “источник”, 18 апреля православные христиане отмечают Великую субботу – последний день Страстной недели перед Пасхой.