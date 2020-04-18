Украинские Карпаты в снегу: в сети показали сказочное апрельское фото

В сети показали невероятно красивые фотографии Украинских Карпат в середине апреля. Несмотря на то, что за окном середина апреля, здесь по-прежнему остается много снега, царствует настоящая зима.

Об этом сообщили спасатели из Черногорского поисково-спасательного поста в Карпатах в Facebook.

“По состоянию на 10:00, 18.04.2020 на г. Поп Иван Черногорский ясно. Ветер юго-западный 5 м/с. Температура воздуха 0°С”, – сообщили спасатели.

Напомним, что 14 апреля некоторые области Украины засыпало снегом.

Также сообщалось, что украинцев шокировало удивительное возвращение зимы в страну. Так как снега настоящей зимой было мало, то некоторых порадовали такие осадки сейчас.

Как сообщал “источник”, 14 апреля на территории украинских Карпат выпало много снега, температура воздуха упала ниже нуля градусов.