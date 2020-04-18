Под Харьковом авто с пассажирами попало в смертельное ДТП с переворотом: фото

В Харьковской области произошло смертельное ДТП: водитель ВАЗ 2109 не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся.

По данным местной прессы, смертельная авария произошла на трассе “Харьков-Золочев” на повороте на село Мироновка Золочевского района.

В результате инцидент погиб водитель, еще трое пассажиров были травмированы. Информацию уже подтвердили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Один пассажир 1995 года рождения после оказанной ему помощи от госпитализации отказался. В больницу доставили женщин 1994 и 1998 года рождения.

Прибывшие на место смертельной аварии спасатели отключили аккумулятор и газобаллонное оборудование, чтобы предотвратить пожар и взрыв. Кроме того, спасатели смыли с проезжей части остатки разлитого топлива.

Напомним, что в центре Одессы поздно вечером 17 апреля произошло серьезное ДТП на углу улиц Пушкинской и Успенской.