Американский боксер сделал громкое заявление о Ломаченко и вляпался в расистский скандал

Американский боксер Девин Хэйни резко высказался об украинском боксере Василии Ломаченко, который является чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO.

По словам американца, который может стать следующим соперником украинского чемпиона, он не проиграет Ломаченко, так как “он белый”.

“Я могу сказать вам это – я никогда не проиграю белому пареньку в моей жизни. Мне все равно, что скажут люди. Слушай, ни один белый паренек не может победить меня, я готов выйти на бой в любой день недели. Я побью белого в 10 боях из 10”, – сказал Хейни.

Напомним, что на счету американского боксера 24 победы, 15 из которых он выиграл нокаутом. В следующем поединке Девин должен встретиться Хавьером Фортуной из Доминиканской Республики.

Напомним, что в сети опубликовали архивное видео, на котором запечатлен спарринг двух украинских боксеров – Василия Ломаченко и Дениса Беринчика.