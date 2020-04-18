Парочка на скутерах устраивает пожары под Киевом: видео с “героями”

В Киевской области ищут двух поджигателей камышей, которые орудуют в районе сел Белогородка и Гнатовка.

Об этом сообщает сообщество “Киев оперативный” в социальной сети Facebook.

“Прошу помочь сделать этих уродов известными и тем самым – опознать их!

Подожгли Камыш на берегу реки Ирпень, между селами Белогородка и Гнатовка. Как только услышали о полиции – дружно смылись. Полицейские, прибывшие на вызов сказали, что это уже третий поджог за день именно этой парочки на скутерах”, – говорится в сообщении.

Как сообщал “источник”, вечером 16 апреля Киев окутал густой едкий дым из-за пожаров в Житомирской области и в Чернобыльской зоне. Уровень загрязнения воздуха в столице достиг красной отметки – город возглавил рейтинг самых загрязненных в мире.