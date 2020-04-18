Спиленные зубы и пытки током: стало известно, почему экс-боевики ЛНР не захотели возвращаться к “своим”

Во время обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ЛДНР 16 апреля, трое боевиков отказались возвращаться на оккупированные территории, в сети появилось объяснение их решения.

Об этом в Facebook написал журналист Станислав Асеев, который ранее тоже был заложником боевиков.

Как пишет Асеев, удивляться, что боевики, воевавшие за ЛНР, отказались вернуться в “республику” не приходится, так как там их ждут мучительные пытки. Так было с теми, кто вернулся на оккупированные территории в ходе прошлых обменов.

“Многие искренне удивляются, почему эти парни, которые воевали за “ЛНР”, отказываются возвращаться в родную “республику”. А между тем – удивляться нечему“, – пишет журналист.

Он добавил несколько страшных историй вернувшихся в ЛДНР боевиков, которых видел своими глазами.

“В феврале 18-го меня перевели в 5-ю камеру “Изоляции”, где на втором ярусе нар сидел бледный, как стена, Серёжа Гармаш – один из тех, кто вернулся в “ДНР” по обмену. Сидел со спиленными напильником зубами … Позже к нам попадёт его друг – Володя Бирюков, тоже “счастливо вернувшийся”. Володя в Донецке узнал, что такое “тапик” (пытка электричеством посредством полевого телефона “ТА”, – “источник”). Ну, а третий “враг народа” сидел в первой камере. Все – с обмена. Поэтому парень на видео и говорит – “мы в расчете”. Зубы ещё никому не мешали“, – пишет Асеев.

Как сообщал “источник”, 16 апреля, Киев и боевики ЛДНР провели обмен пленными – Украина освободила 20 своих граждан, удерживавшихся в плену на временно оккупированных территориях Донбасса.