В Иерусалиме сошел Благодатный огонь: появились фото и видео из храма Гроба Господня

В Иерусалиме в канун праздника Пасхи произошло Схождение Благодатного огня. Оно происходило в Храме Гроба Господня. В 2020 году из-за пандемии коронавируса торжественная церемония проходила без паломников, но при этом ее транслировали на весь мир.

Верующие считают, что Схождение Благодатного огня является проявлением божественности и он зажигается сам по себе.

Интересно, что история не знает еще ни одного случая, чтобы Благодатный огонь не сходил на Землю. Данная церемония каждый год проводится по одному и тому же формату.

После Схождения от главной лампады зажгли другие свечи и лампады, часть из которых самолетами в тот же день доставят в другие страны.

Как сообщал “источник”, несмотря на введенный в Украине карантин, в этом году на Пасху в церковь намерены пойти 7% украинцев.