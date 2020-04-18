Видимость нулевая: появилось жуткое видео трассы под Киевом

В сети появилось видео трассы под Киевом с почти нулевой видимостью из-за сильного задымления.

Соответствующие кадры размещены на странице “Киев оперативный” в Facebook.

“Это не затертый объектив на квадрокоптере, это такой воздух на выезде из Ирпеня в сторону Киева“, – говорится в сообщении.

С утра в Киеве и области наблюдалось сильное задымление и чувствовался запах гари.

По данным ресурса IQAir, который отслеживает качество воздуха в режиме реального времени, индекс загрязнения воздуха в столице Украины составлял 246 пунктов при норме в 50.

В некоторых районах украинской столицы дышать воздухом стало вредно для здоровья.

Как сообщал “источник”, ранее в сети появились фото и видео утреннего смога в Киеве 18 апреля.