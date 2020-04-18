Более 60 новых случаев: статистика коронавируса по Киеву на 18 апреля

За прошедшие сутки количество киевлян, у которых подтвердился коронавирус, возросло на 65 человек, шестеро из них – медики. Всего в столице уже 770 подтвержденных случаев COVID-19.

Более 150 тысяч умерших: как меняется ситуация с коронавирусом в Украине и мире (обновляется)

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Среди заболевших 24 женщины в возрасте от 24 до 69 лет и 41 мужчина – от 19 до 92 лет.

В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Из зарегистрированных за минувшие сутки случаев заболевания – 26 в Киево-Печерской Лавре.

Виталий Кличко призвал киевлян и всех украинцев не нарушать карантин в период пасхальных праздников и не ходить ни в церковь ни в гости.

Как сообщал “источник”, с начала пандемии коронавируса в Украине по состоянию на 18 апреля, вирус диагностировали у 333 детей. Кроме того, среди заболевших 978 сотрудников медицинских учреждений.