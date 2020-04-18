Страсти Христовы: интересные факты о знаменитом фильме про распятие Иисуса

Драма “Страсти Христовы” режиссёра Мэла Гибсона, рассказывающий о последних днях земной жизни Иисуса Христа, стала одним из самых кассовых фильмов с рейтингом “R” в мировом прокате.

“источник” со ссылкой на Filmpro рассказывает о пять интересных фактов о фильме.

Об исполнителе главной роли Джеймсе Кэвизеле

Актёру Джеймсу Кэвизелу, знакомому современным зрителям по сериалу “В поле зрения”, на съёмках “Страстей Христовых” пришлось пройти немало испытаний. Грим занимал до десяти часов каждый день, поэтому актёр практически не спал – после нанесения грима, естественно, была ещё довольно долгая съёмочная смена (к тому же после грима на теле вскакивали волдыри).

Чтобы раны казались более реалистичными, было принято решение использовать 3D-трансферы – специальные переводные объёмные картинки, имитировавшие раны и синяки. Следы от плетей наносились таким же способом. Правда, пару раз актёру досталось плетью по-настоящему, от чего, по слухам, на его теле до сих пор остался шрам. Крест, который пришлось нести Джеймсу Кэвизелу, не был бутафорским, весил он около 70 килограммов.

О языке фильма

Мэл Гибсон хотел добиться максимальной реалистичности, поэтому сценарий, первоначально написанный на английском, перевели на так называемую народную (вульгарную) латынь, представлявшую собой разговорную разновидность языка. Частично в итоговом варианте текста присутствовал реконструированный арамейский язык. По мнению режиссёра, зритель, не знающий этих языков, и так должен был понять происходящее на экране, ведь история Иисуса Христа знакома всем. Однако после монтажа он сдался – и снабдил свою кинокартину субтитрами. Актёрам во время съёмок приходилось заучить текст на незнакомом языке, а затем перед камерой повторять его до тех пор, пока консультант по произношению не останется доволен.

СМОТРИТЕ ФИЛЬМ “СТРАСТИ ХРИСТОВЫ”

О сценарии

В основу сценария, по словам Мэла Гибсона и его соавтора Бенедикта Фицджералда, были положены четыре канонических Евангелия: от Матфея, от Марка, от Иоанна и от Луки. Также для создания истории были использованы фрагменты Ветхого и Нового Заветов. Писался сценарий на протяжении нескольких лет. К съёмкам Гибсон приступил только в 2002-м, а идея фильма у него появилась ещё в 80-х годах.

О скандалах и возрастном рейтинге

Ещё до премьеры в 2004 году драма “Страсти Христовы” оказалась в центре скандала: её критиковали и политики, и кинематографисты. Они опасались, что фильм может спровоцировать антисемитские настроения в мире. В некоторых странах показ был ограничен, а где-то и вовсе запрещён. Фильм получил возрастной рейтинг “R” (зрителям до 17 лет просмотр разрешён только в сопровождении родителей), но это не помешало ему заработать в мировом прокате $609,5 млн (при бюджете в $30 млн). По сей день “Страсти Христовы” в рейтинге самых кассовых фильмов с возрастным цензом “R” занимают шестое место.

О продолжении

Сейчас Мэл Гибсон работает над продолжением фильма “Страсти Христовы”. Первоначально Гибсон планировал перейти к съёмкам уже в начале 2020-го, чтобы выпустить новые “Страсти Христовы” на экраны в 2021 году. Пандемия коронавируса этот процесс усложнила – вероятно, какие-то новые данные появятся после того, как эпидемиологическая обстановка позволит возобновить работу.

Как сообщал “источник”, в субботу, 18 апреля, состоится торжественная церемония схождения Благодатного огня. В 2020 году из-за пандемии коронавируса она будет проходить без паломников, но при этом ее будут транслировать на весь мир.