Находчивый малайзиец пугает нарушителей карантина в костюме привидения: фото и видео

Житель малазийского штата Тренгану Мухаммад Урабиль Алиас решил бороться с нарушителями карантина, воспользовавшись суевериями соотечественников.

Об этом сообщает Telegram-канал “Доктор прописал”.

Многие из малайзийцев верят в привидения. Потому Мухаммад часто надевает белый балахон, накладную бороду и по вечерам выходит в места, где много людей. И это часто срабатывает.

После первого такого выхода “в люди” борца с нарушителями карантина напугали полицейские, которые приехали к нему домой. Однако оказалось, что они решили поблагодарить его за помощь.

Как сообщал “источник”, ранее в Минздраве сообщили, будут ли продлевать карантин в Украине.