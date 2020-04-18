Сколько детей и медиков в Украине заразились коронавирусом: названы свежие цифры

С начала пандемии коронавируса в Украине вирус диагностировали у 333 детей.

Более 150 тысяч умерших: как меняется ситуация с коронавирусом в Украине и мире (обновляется)

Об этом 18 апреля во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также глава ведомства отметил, что среди заболевших 978 сотрудников медицинских учреждений.

“В целом за все время пандемии заболели 5 106 человек. Из них 333 ребенка, а также 978 медработников. В общем выздоровели 275 человек, а летальных случаев – 133”, – заявил Степанов.

Напомним, что в Украине по состоянию на утро 18 апреля зафиксировано 5106 случаев заражения COVID-19. В течение суток, 17 апреля, подтверждены 444 случая заражения.

Также “источник” ранее сообщал, что карантин в Украине могут продлить до 25 мая. Нынешние ограничительные меры действуют до 24 апреля.