Что происходит в Храме Гроба Господня перед схождением Благодатного огня: видео

В субботу, 18 апреля, в Храме Гроба Господня в Иерусалиме состоится торжественная церемония схождения Благодатного огня, которая в этом году из-за пандемии коронавируса пройдет без паломников, но ее будут транслировать на весь мир.

Ожидается, что в традиционной церемонии примут участие всего 10 человек.

“В иерусалимском храме Воскресения Христова, известен также как Храм Гроба Господня, в Великую Субботу, которая в этом году выпадает на 18 апреля, состоится церемония схождения Благодатного огня, но без присутствия паломников и с ограниченным количеством участников из-за мер по предотвращению распространения коронавируса”, – заявил глава департамента по делам диаспоры и мировых религий МИД Израиля Акива Тор.

Он добавил, что ряд мировых государств направит в Израиль самолеты для того, чтобы получить Благодатный огонь в аэропорту Бен-Гурион.

За онлайн трансляцией можно будет наблюдать по ссылке. Видео появится непосредственно перед началом церемонии.

Как сообщал “источник”, несмотря на введенный в Украине карантин, в этом году на Пасху в церковь намерены пойти 7% украинцев.