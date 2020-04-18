Когда возобновится чемпионат Англии по футболу: названа дата

17 апреля в Англии прошло совещание клубов английской Премьер-лиги, на котором обсуждались варианты завершения текущего сезона, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Во время заседания было решено, что возобновление сезона состоится не раньше 8 июня.

Если матчи будут проводиться с этого дня, то оставшиеся игры будут доиграны в течение пяти недель.

В руководстве лиги ожидают, что при самом плохом раскладе чемпионат будет завершен к концу августа.

Напомним, что по состоянию на данный момент в чемпионате Англии сыграно 29 туров, лидирует в турнирной таблице “Ливерпуль”.

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