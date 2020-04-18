В России произошла авиакатастрофа: фото и данные о погибших

В Хабаровском крае Российской Федерации произошла авиакатастрофа: утром 18 апреля здесь разбился легкомоторный самолёт Л-142.

Как пишут местные СМИ, воздушное судно упало возле села Лесное.

По последним данным, в результате катастрофы погибли четыре человека, среди них – владелец воздушного судна.

Список погибших:

Карабут Илья

Яровой Денис

Охотников Михаил

Личность четвертого в данный момент не установлена.

На место прибыли спасатели. Пока причина авиакатастрофы не сообщается.

Также в сети опубликовали фотографии с места трагедии.

Напомним, что в четверг, 16 апреля, в Казахстане, в районе аэропорта Караганды, произошла катастрофа военного самолета МИГ-31. К счастью, оба летчика успели катапультироваться.