Киев и область продолжают “дыметь”: фото и видео смога 18 апреля

В Киеве и области все еще наблюдается задымление и ощущается запах гари из-за пожаров недалеко от столицы.

Соответствующие фото размещены в соцсетях, а видео – в YouTube.

“Дым в Киеве 18 апреля”, – подписано видео, снятое в одном из районов столицы.

Кроме того, на фото видно, что солнечный свет с трудом пробивается через плотное задымление.

Пользователи соцсетей также опубликовали фото из Бучи Киевской области, где наблюдается подобная ситуация.

Как сообщал “источник”, сильное задымление в Киеве начали фиксировать с 16 апреля. Пользователи соцсетей связывали это с пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения.