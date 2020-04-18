“Динамо” хочет приобрести одного из лучших бомбардиров чемпионата Украины

Киевское “Динамо” серьезно изучает возможность подписания нападающего “Десны” Александра Филиппова, который является одним из лучших бомбардиров украинского первенства.

Как сообщает журналист Михаил Спиваковский, в столичном клубе намерены усилить атаку уже в ближайшее время.

“Это игрок из тех, которые „зажигаются“ поздно. Игрок интенсивный, он играет на команду – это трудяга с определенным уровнем исполнительского мастерства”, – сказал про форварда Спиваковский.

При этом сам футболист рассказал, что пока представители “Динамо” на него не выходили. Он также заявил, что готов покинуть клуб в том случае, если будут предложения, которые устроят “Десну”.

Отметим, что в украинской Премьер-лиге Филиппов забил 13 голов в 21 матче.

Напомним, что защитник киевского “Динамо” Денис Попов может продолжить карьеру в итальянском “Милане”.