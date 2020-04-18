Более 5 тысяч зараженных: обнародована статистика по коронавирусу в Украине на 18 апреля

В Украине по состоянию на утро 18 апреля зафиксировано 5106 случаев заражения COVID-19. В течение суток, 17 апреля, подтверждены 444 случая заражения.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, в Украине исследовано 52534 пробы на коронавирус.

В общем случаи подтверждено:

Винницкая обл. – 319 случаев (17 выздоровели)

Волынская обл. – 134 случая (12 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 104 случая (9 выздоровели)

Донецкая обл. – 14 случаев (6 выздоровели)

Житомирская обл. – 197 случаев (1 выздоровел)

Закарпатская обл. – 166 случаев (12 выздоровели)

Запорожская обл. – 127 случаев (13 выздоровели)

Ивано-Франковская область – 462 случая (27 выздоровели)

г. Киев – 770 случаев (30 выздоровели)

Киевская обл. – 280 случаев (16 выздоровели)

Кировоградская обл. – 234 случая (6 выздоровели)

Львовская обл. – 221 случай (11 выздоровели)

Луганская обл. – 9 случаев;

Николаевская обл. – 31 случай;

Одесская обл. – 106 случаев;

Полтавская обл. – 49 случаев (9 выздоровели)

Ровенская обл. – 283 случая (16 выздоровели)

Сумская обл. – 82 случая (10 выздоровели)

Тернопольская обл. – 366 случаев (31 выздоровел)

Харьковская обл. – 62 случая (2 выздоровели)

Херсонская обл. – 56 случаев (6 выздоровели)

Хмельницкая обл. – 41 случай (4 выздоровели)

Черкасская обл. – 141 случай (7 выздоровели)

Черновицкая обл. – 840 случаев (25 выздоровел)

Черниговская обл. – 12 случаев (3 выздоровели).

По данным ведомства, от осложнений вируса умерли 133 человека, из них 71 мужчина и 62 женщины. В общем 275 человек уже выздоровели.

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