Более 5 тысяч зараженных: обнародована статистика по коронавирусу в Украине на 18 апреля

В Украине по состоянию на утро 18 апреля зафиксировано 5106 случаев заражения COVID-19. В течение суток, 17 апреля, подтверждены 444 случая заражения.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения, в Украине исследовано 52534 пробы на коронавирус.
В общем случаи подтверждено:
- Винницкая обл. – 319 случаев (17 выздоровели)
- Волынская обл. – 134 случая (12 выздоровели)
- Днепропетровская обл. – 104 случая (9 выздоровели)
- Донецкая обл. – 14 случаев (6 выздоровели)
- Житомирская обл. – 197 случаев (1 выздоровел)
- Закарпатская обл. – 166 случаев (12 выздоровели)
- Запорожская обл. – 127 случаев (13 выздоровели)
- Ивано-Франковская область – 462 случая (27 выздоровели)
- г. Киев – 770 случаев (30 выздоровели)
- Киевская обл. – 280 случаев (16 выздоровели)
- Кировоградская обл. – 234 случая (6 выздоровели)
- Львовская обл. – 221 случай (11 выздоровели)
- Луганская обл. – 9 случаев;
- Николаевская обл. – 31 случай;
- Одесская обл. – 106 случаев;
- Полтавская обл. – 49 случаев (9 выздоровели)
- Ровенская обл. – 283 случая (16 выздоровели)
- Сумская обл. – 82 случая (10 выздоровели)
- Тернопольская обл. – 366 случаев (31 выздоровел)
- Харьковская обл. – 62 случая (2 выздоровели)
- Херсонская обл. – 56 случаев (6 выздоровели)
- Хмельницкая обл. – 41 случай (4 выздоровели)
- Черкасская обл. – 141 случай (7 выздоровели)
- Черновицкая обл. – 840 случаев (25 выздоровел)
- Черниговская обл. – 12 случаев (3 выздоровели).
По данным ведомства, от осложнений вируса умерли 133 человека, из них 71 мужчина и 62 женщины. В общем 275 человек уже выздоровели.
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