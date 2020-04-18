Огонь подобрался к саркофагу ЧАЭС: карта распространения пожара в зоне

В Чернобыльской зоне огонь приблизился на расстояние в 1,6 км от саркофага Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом сообщила в Twitter Служба по чрезвычайным ситуациям Евросоюза.

Ведомство выпустило картографический продукт для отображения пожара в Чернобыльской зоне, созданный на основе спутниковых снимков.

“Основываясь на снимках Sentinel2, сожженная площадь оценивается в 12 700 га, пламя достигло всего 1,6 км от саркофага”, – говорится в сообщении.

Также приведено изображение зоны пожара.

Пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля, а 14 числа власти сообщили о том, что он потушен.

Однако уже 16 апреля из-за шквальных порывов ветра и пылевой бури увеличилось количество очагов возгорания и пожары возобновились с новой силой. До сих пор потушить пожар в зоне отчуждения не удалось.

Как сообщал “источник”, 16 апреля в Общественном совете при Госагентстве по управлению зоной отчуждения сообщили о возобновлении пожаров в Чернобыльской зоне.