Вопрос о продлении карантина в Украине решен: появились новые слухи о дате

Карантин в Украине могут продлить до 25 мая. До этого источники “источника” в правительстве сообщали, что меры могут быть продлены до 11 мая.

Как сообщает “источник” со ссылкой на “РБК-Украина”, решение продлить карантин до 25 мая Кабмин готовится озвучить уже на следующей неделе – после Пасхи 19 апреля.

“Планируется продление до 25 мая. Это еще не точно, но разговоры такие среди правящей верхушки ходят”, – отмечает источник.

В то же время портал TK Media сообщает, что карантин продлят до 23 мая.

“Как стало известно из источников в МОЗ, этот сценарий уже утвержден. Подобное решение Кабинет Министров Украины планирует озвучить в начале следующей недели”, – говорится в сообщении.

Как сообщал “источник”, несмотря на введенный в Украине карантин, в этом году на Пасху в церковь намерены пойти 7% украинцев.