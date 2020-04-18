Монстры атакуют: появились впечатляющие фотожабы с окутанным густым смогом Киевом

С вечера 16 апреля Киев окутал густой едкий дым из-за пожаров в Житомирской области и в Чернобыльской зоне. Смог продержался в столице более суток, что не осталось незамеченным со стороны местных жителей, которые активно обсуждают событие в социальных сетях.

Так, в сети начали публиковать фотожабы на тему происшествия. На них изобразили различных фантастических существ, которые бродят между многоэтажками в смоге.

К слову, картина выглядит как сцена из фильма ужасов.

Напомним, что в сети выразили мнение, что лесные пожары в Киевской области и в самом Киеве могут быть диверсией ФСБ.

Ранее “источник” сообщал, что уровень загрязнения воздуха в столице достиг красной отметки – город возглавил рейтинг самых загрязненных в мире.