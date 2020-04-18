Под Киевом снова вспыхнул сильный лесной пожар: опубликованы фото

В Киево-Святошинском районе Киевской области вспыхнул сильный лесной пожар.

Об этом сообщила в Facebook Василиса Мазурчук, которая также опубликовала фотографии происшествия на своей странице.

По словам автора публикации, лес подожгли. При этом в полиции пока об инциденте ничего не сообщают.

В комментариях люди отмечают, что дым проникает в квартиры, из-за этого просто нечем дышать.

Также некоторые под публикацией допускают, что масштабные пожары в Киеве и Киевской области могут быть диверсией.

Как сообщал “источник”, вечером 16 апреля Киев окутал густой едкий дым из-за пожаров в Житомирской области и в Чернобыльской зоне. Уровень загрязнения воздуха в столице достиг красной отметки – город возглавил рейтинг самых загрязненных в мире.