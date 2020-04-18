Похоже на диверсии Кремля: в Украине указали на аномалии в масштабных лесных пожарах

В сети выразили мнение, что лесные пожары в Киевской области и в самом Киеве могут быть диверсией ФСБ.

Об этом в Facebook написал Виталий Савчук.

По его словам, пожарные отмечают нетипичное распространение огня, возникновение новых очагов в неожиданных местах, преодоление пожаром двойных противопожарных просек и даже реки Припять.

“Причем происходит это не в сухое летнее время, а в начале весны, когда температура воздуха ночью опускается к нулю градусов. Шашлычники тут не при чём, т.к. патрули и посты Нацгвардии запрещают доступ в лес. А вот для диверсионных групп ФСБ проникнуть лесом из приграничной Беларуси вообще не проблема”, – пишет он.

Также автор публикации вспомнил о пожаре в Киеве в Голосеевском лесопарке.

“Сегодня горит крупный ресторан, который месяц закрыт на карантин. И вообще крупные пожары сопровождают Киев за последний месяц аномально”, – отметил он.

Как сообщал “источник”, вечером 16 апреля Киев окутал густой едкий дым из-за пожаров в Житомирской области и в Чернобыльской зоне. Уровень загрязнения воздуха в столице достиг красной отметки – город возглавил рейтинг самых загрязненных в мире.