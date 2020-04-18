Великая суббота: что нельзя делать перед Пасхой, традиции и обряды

18 апреля 2020 года православные христиане отмечают Великую субботу – последний день Страстной недели перед Пасхой. В этот день верующие вспоминают телесное погребение Иисуса Христа и сошествие его в ад, куда он отправился для спасения мучающихся там душ.

“источник” рассказывает, чем отличается этот день, а также, какие существуют запреты, традиции и правила.

Традиции на Великую субботу

Утро все верующие начинают с молитвы, а вечером отправляются на ночную службу, куда несут с собой пасхальные яства. Но, поскольку из-за карантина в связи с коронавирусом посещать храм не рекомендуется, то обязательно в ночь с субботы на воскресенье нужно зажечь свечу перед иконой Спасителя.

В Великую субботу можно выпекать паски и красить яйца, но есть их еще нельзя. Употреблять в пищу пасхальные блюда можно будет уже после службы, которая в ночь на воскресенье будет онлайн (перед экранами телевизоров или мониторами компьютеров).

В этот день также стоит помириться со всеми, с кем в ссоре, а также попросить прощения, у всех, кого обидели. Не нужно входить в светлый праздник с негативными эмоциями.

В последний день перед Пасхой нужно раздать милостыню всем нуждающимся, которых вы встретите на своем пути. Считается, что проявленная доброта в Великую субботу обязательно к вам вернется.

Не стоит забывать, что еще продолжается Великий пост. Многие верующие, как и в Страстную пятницу, полностью отказываются от пищи. Но разрешается один раз в день поесть горячей растительной пищи, но без масла.

Что нельзя делать в Великую субботу



Великую субботу в народе называют Тихой, поэтому в этот день стоит воздержаться от веселья.

Запрещены все работы по дому и в огороде.

Нельзя поминать усопших и ходить на кладбище.

В этот день церковь не рекомендует отмечать дни рождения, свадьбы и другие праздники. Подобные мероприятия лучше перенести на другой день.