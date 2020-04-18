Ждать не один месяц: когда в Украине могут запустить общественный транспорт

Общественный транспорт в Украине возобновит свою работу после ослабления карантинных ограничений, а именно – не раньше июня.

Такое заявление сделал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

“Это будет не раньше, чем июнь. Потому что в мае мы тоже будем видеть пики по заболеваемости, поэтому мы должны этот период пройти. Когда уже волна пойдет на снижение, тогда можно будет возобновлять работу общественного транспорта, чтобы он работал стабильно”, – выразил мнение глава министерства.

Глава ведомства уточнил, что определенные ограничения в стране будут продолжать действовать, среди которых – ношение масок.

“Точно, по определенным критериям, определенный период общественный транспорт будет работать. Но июнь-июль – уже реалистично, что мы начнем по-другому более активно работать с общественным транспортом”, – добавил он.

Напомним, что президент Владимир Зеленский сообщил, что при условии если не будет большой волны заболевания коронавирусом, то уже в мае Украина начнет смягчать условия карантина.