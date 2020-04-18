Пасхальные богослужения-2020: онлайн видеотрансляция служб в церквях Украины

В воскресенье, 19 апреля, на канале UA:Перший покажут богослужения в честь праздника Пасхи сразу трех церквей в режиме онлайн трансляций.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В частности, служба Украинской греко-католической церкви, как и планировалось, будет транслироваться на каналах ICTV и UA: Перший с 7:30 до 11:00 19 апреля.

В свою очередь, служба Православной Церкви Украины будет транслироваться в ночь с 18 по 19 апреля на каналах 1+1 и UA: Перший – с 23:00 18 апреля до 3:00 19 апреля.

А службу Украинской православной церкви покажут в ночь с 18 на 19 апреля по каналам “Интер” и UA: Перший – с 23:00 до 3:00.

Подробнее о том, как будут праздновать Пасху-2020 в Украине, читайте в материале “источника”: Пасха дома: священники рассказали, как это будет.