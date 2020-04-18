Солнце и прохлада: синоптики дали прогноз на Великую субботу перед Пасхой

В Великую субботу, 18 апреля, за день до праздника православной Пасхи, в Украине ожидается небольшое похолодание, погода в некоторых областях упадет ниже 10 градусов тепла.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр на своем сайте.

Как отмечают синоптики, самыми теплыми в Украине будут южные области – Херсонская, Николаевская, Одесская, а также Крым. Там будет до 15 градусов тепла, облачно, при этом ночью ожидается дождь, также синоптики ждут ветра средней силы – до 10 м/с. Также тепло будет на Закарпатье – там 13-15 градусов, без осадков.

В центральных областях страны, а также на востоке и Прикарпатье ожидается примерно 10-12 градусов, облачно, также средний ветер. Осадков в этих регионах синоптики не ждут.

На севере страны – Сумская и Черниговская область – будет немного холоднее, в среднем 9 градусов выше нуля. Ночью здесь заморозки – температура упадет до -3 градусов. Также будет довольно сильный ветер – до 12 м/с.

В Киеве тем временем до 12 градусов тепла, минусовая температура ночью и ветер до 12 м/с, без осадков.

Как сообщал “источник”, ранее синоптики сообщили о небольшом похолодании в Украине к Пасхе.