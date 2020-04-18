Что нельзя делать на Пасху: список главных запретов

19 апреля православные верующие в Украине будут отмечать один из главных праздников года – Светлое Христово Воскресенье или же Пасху.

С праздником Пасхи связано множество приятных праздничных традиций и ритуалов, однако существует и ряд достаточно строгих запретов.

В частности, на Пасху нельзя заниматься домашним трудом – убирать в доме, работать по огороду, шить, вязать, рубить дрова и так далее.

Главная цель празднование Пасхи – напоминание о воскресении Иисуса Христа, духовное очищение и просветление, поэтому, естественно, в этот день желательно не думать о плохом, ссориться, желать людям зла, лгать и ругаться.

Не желательно также шумно праздновать Пасху, особенно в условиях карантина. Лучше не мешать другим радоваться этому светлому дню и отпраздновать в тихой и спокойной обстановке, в кругу семьи.

Считается, что на Пасху нельзя посещать кладбище и проводить панихиды. Для этого есть другие специальные поминальные дни.

И само собой, главный запрет на Пасху в 2020 году касается карантинных мер. Всех прихожан просят воздержаться от персонального посещения храма из-за опасности коронавируса. Богослужения будут транслироваться онлайн, а праздничную еду представители церквей предлагают освятить личной молитвой дома.

Подробней о празднике читайте в материале “источника”: Пасха 2020: традиции и главные запреты на праздник.