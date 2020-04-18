Схождение благодатного огня: онлайн видеотрансляция из Иерусалима

Ранним утром 18 апреля состоится торжественная церемония схождения Благодатного огня. В 2020 году из-за пандемии коронавируса она будет проходить без паломников, но при этом ее будут транслировать на весь мир.

Онлайн трансляцию смотрите на сайте “источника”.

Ожидается, что в традиционной церемонии примут участие 10 человек.

“В иерусалимском храме Воскресения Христова, известен также как Храм Гроба Господня, в Великую Субботу, которая в этом году выпадает на 18 апреля, состоится церемония схождения Благодатного огня, но без присутствия паломников и с ограниченным количеством участников из-за мер по предотвращению распространения коронавируса”, – выступил с заявлением глава департамента по делам диаспоры и мировых религий МИД Израиля Акива Тор.

По его словам, ряд мировых государств направит в Израиль самолеты для того, чтобы получить Благодатный огонь в аэропорту Бен-Гурион.

Как сообщал “источник”, несмотря на введенный в Украине карантин, в этом году на Пасху в церковь намерены пойти 7% украинцев.