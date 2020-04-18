Ученые придумали устройство, “создающее” сны: как оно работает

Ученые Массачусетского технологического института разработали платформу, способную задавать тему сновидений человека.

Об этом сообщает портал thenextweb.com.

Основным элементом платформы является Dormio, устройство в виде перчаток на пальцах и запястье, оснащенное датчиками, которые контролируют движения мышц, частоту сердечных сокращений и электропроводность кожи.

Когда человек входит в гипнагогическую стадию, состояние, похожее на сон, в которое мы вступаем, переходя от бодрствования ко сну, платформа проигрывает звуковую подсказку, а затем записывает все, что ему говорят в ответ. Например, если заснувший человек услышит слово “тигр”, то именно это животное он увидит во сне.

Платформа для “взаимодействия со сновидениями” уже прошла испытания на добровольцах. Все они во сне видели то, что звучало при наступлении гипнагогии.

Как сообщал “источник”, в Нидерландах группа ученых из Лейденского университета сумела выделить неизвестный науке ранее ген из растений, который позволяет им продолжать расти после цветения.