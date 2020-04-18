Они закрывают ворота в небо: в сети показали фото украинских врачей, сражающихся с коронавирусом

В сети опубликовали снимки врачей в больнице Черновцов, которые занимаются лечением пациентов с коронавирусной инфекцией.

Фото были опубликованы на странице Черновицкой областной государственной администрации в Facebook.

Автор снимков – Максим Козьменко, назвал имена врачей, а также рассказал о встрече с ними.

“Богдан Гой, врач-анестезиолог, осматривает пациентов, расспрашивает, слушает. Он радуется, – глаза выражают его радость – когда не слышит через фонендоскоп хрипы в легких пациентки. “Идете на поправку, как иначе”, – говорит врач женщине. “Здесь у нас проходят дни и ночи”, – рассказывает медсестра Любовь Холевчук, опершись на рабочий столик. Смена длится сутки. Какой последний час дежурной смены, не знают. Потому что сутки могут длиться больше, чем 24 часа. И никаких жалоб”, – отметил автор публикации.

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Фотограф также рассказал о проблемах врачей, в частности, о том, как им сложно доехать до рабочего места, поскольку люди опасаются их подвозить из-за риска заражения.

“А что действительно трудно – добраться к рабочему месту. Банальное расстояние. Большинство живет в селах, кто-то за десяток километров в глубинке. “Главное, чтобы тот, кто едет, не узнал, что это медик его останавливает”, – далее медики замолкают. Глаза уже не смеются. Врачи и медсестры реанимационного отделения Глыбокской ЦРБ не просто спасают жизни, они последние, кто его удерживает на земле. Они закрывают ворота в небо. И они об этом не скажут, только глаза”, – заявил он.

Как сообщал “источник”, ранее врачи Александровской больницы в Киеве рассказали об условиях и сложностях своей работы.