Изменение климата помогло: в Норвегии ученым удалось найти древние артефакты викингов

В Норвегии таяние ледников открыло ученым настоящие сокровища викингов, которые датируются 300 годом до нашей эры.

Об этом сообщают Новости планеты.

Археологам удалось обнаружить предметы быта древних норманов, которые путешествовали через перевал Лендбрин полторы тысячи лет назад.

В какой-то момент количество странников, которые проходили перевал, резко сократилось из-за настигнувшей чумы и изменений климата.

Сейчас, на позабытой всеми дороге регулярно работают археологи. Ранее они находили достаточно много предметов быта древних людей, а недавно таяние льдов подарило им ещё больше артефактов.

Ученым удалось найти снегоступы, вязаные варежки, железный нож и даже иглу. Это далеко не весь список предметов, которые были утеряны, выброшены или забыты путешественниками.

Уменьшение ледяного массива породило новое ответвление археологии – ледниковую археологию. Долгое время перевал был покрыт льдами, теперь же он является настоящей кладовой сокровищ.

Напомним, что недавно во Франции обнаружили остатки веревки возрастом 40-50 тысяч лет.