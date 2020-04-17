Почему вентиляция легких не помогает: ученые раскрыли новые данные об опасности коронавируса

Итальянские ученые из Университета Вероны пришли к выводу, что более тяжелая форма заболевания коронавирусом вызвана тем, что Covid-19 атакует гемоглобин в эритроцитах и делает их не способными транспортировать кислород к клеткам. В таких случаях искусственная вентиляция легких является бесполезной.

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Результаты исследований опубликованы в издании Hematology, Transfusion and Cell Therapy,

Исследователи проанализировали данные 1210 пациентов с Covid-19, у 224 из которых болезнь протекала тяжело. Анализ показал, что уровень гемоглобина был значительно снижен у пациентов с более тяжелой формой заболевания по сравнению с теми, у кого оно протекало легче или бессимптомно.

Таким образом прогрессирующее снижение концентрации гемоглобина может отражать прогрессирование клинического ухудшения. Средневзвешенная разница между тяжелыми и легкими больными составила -7,1 г/л.

Работа итальянских ученых согласуется с независимо выполненным исследованием китайских биологов, которое показало, что Covid-19 атакует гемоглобин в эритроцитах и делает их не способными транспортировать кислород к клеткам.

Как известно, одним из наиболее серьезных осложнений Covid-19 считается острый респираторный дистресс-синдром, который возникает, когда жидкость накапливается в легких и кислород не может попасть в кровь, что затрудняет дыхание пациентов.

Новые данные могут изменить клинические рекомендации для лечения больных коронавирусом. Возможно, вместо искусственной вентиляции целесообразнее применять трансфузии (например, переливания крови или эритроцитов), чтобы предотвратить развитие тяжелого состояния и смерть.

Как сообщал “источник”, кроме “классических” проявлений коронавируса COVID-19, он может проявляться еще и атипичными симптомами, такими как потеря чувствительности лицевого и тройничного нервов.