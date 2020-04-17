Как тебе такое, Илон: в Украине о коронавирусе будет рассказывать Иван Маск

Минздрав Украины запустил в Telegram чатбота по имени Иван Маск, который будет предоставлять актуальную информацию о коронавирусе.
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Об этом сообщил Минздрав Украины.
В частности бот будет сообщать статистику заболеваемости, обновленную информацию о карантине, номера телефонов горячих линий, на которые можно звонить сразу со смартфона.
Кроме того, Иван Маск будет советовать, как защитить себя и близких от коронавируса. Подсказывать, как действовать в различных ситуациях, связанных с коронавирусной болезнью, согласно протоколам МОЗ.
Пообщаться с Иваном Маском можно по ссылке.
Как сообщал “источник”, в пятницу, 17 апреля, у командующего Национальной гвардии Украины генерал-лейтенанта Николая Балана подтвердили коронавирус.