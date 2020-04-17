Как тебе такое, Илон: в Украине о коронавирусе будет рассказывать Иван Маск

Минздрав Украины запустил в Telegram чатбота по имени Иван Маск, который будет предоставлять актуальную информацию о коронавирусе.

Поиски “нулевого” пациента и отмена парада в Москве: как меняется ситуация с коронавирусом в Украине и мире (обновляется)

Об этом сообщил Минздрав Украины.

В частности бот будет сообщать статистику заболеваемости, обновленную информацию о карантине, номера телефонов горячих линий, на которые можно звонить сразу со смартфона.

Кроме того, Иван Маск будет советовать, как защитить себя и близких от коронавируса. Подсказывать, как действовать в различных ситуациях, связанных с коронавирусной болезнью, согласно протоколам МОЗ.

Пообщаться с Иваном Маском можно по ссылке.

Как сообщал “источник”, в пятницу, 17 апреля, у командующего Национальной гвардии Украины генерал-лейтенанта Николая Балана подтвердили коронавирус.