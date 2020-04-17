Предпраздничный цирк: в сети смеются над “переименованием” боевиками Луганска

“Столице” так называемой “ЛНР” городу Луганск хотят временно вернуть старое название – Ворошиловград, соответствующий “указ” подписал главарь “республики” Леонид Пасечник.

Документ в Facebook опубликовал украинский журналист Андрей Дихтяренко.

В “указе” сказано, что наименование “город Ворошиловград” будет использоваться наряду с наименованием “город Луганск” при проведении мероприятий, связанных со Второй мировой войной.

При этом названы конкретные даты, когда будет использовано название Ворошиловград –

9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне;

22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны.

14 февраля – День освобождения Луганска (Ворошиловграда) от немецко-фашистских захватчиков.

Отметим, Луганск носил название Ворошиловград в 1935-1958 и 1970-1990 годах в честь советского военного и политика Климента Ворошилова.

Пользователи сети активно обсуждают решение Пасечника.

“Ворошиловградская народная республика”, “Да, кстати, а шо ж с ЛНР – переименуют пусть в ВНР тогда”, “Город на памятнике Ворошилова!”, “Какое непонимание исторических процессов! Ворошилов заложил свой город еще до своего рождения!“, – пишут комментаторы.

Как сообщал “источник”, в “ЛНР” ухудшается ситуация с распространением коронавируса: боевики принудительно госпитализируют людей с подозрением на COVID-19.