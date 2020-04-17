Дым в Киеве: врач рассказал, как можно защититься

Врач-диетолог Оксана Скиталинская дала советы киевлянам, как защититься от дыма, из-за которого воздух в столице рекордно загрязнен.

Об этом она написала в Facebook.

Врач обращает внимание, что химически активные газы (окись углерода, оксиды серы, диоксид азота), органические соединения (аммиак, формальдегид, фенолы, бензопирен, альдегиды, диоксины) причиняют вред не только окружающей среде, но и здоровью людей.

Экотоксиканты вызывают кислородную недостаточность, подавляют иммунитет, нарушают работу организма, увеличивают риск хронических заболеваний дыхательных путей, в частности, астмы и хронического обструктивного заболевания легких (ХОБЛ).

Она советует:

Принимайте быстрый тепло- горячий душ (без мыла, чтобы не смывать защитный слой микробиом кожи) утром и вечером с последующим растиранием тела полотенцем, носите одежду из натуральных тканей.

Плотно закрывайте окна.

Ложитесь спать не позднее 23.00: два важных гормона – мелатонин и соматотропин, которые ответственны за восстановление клеток во время сна.

Старайтесь увеличить потение: занимайтесь упражнениями, посещайте по возможности, сауну.

Оптимизируйте дренажную функцию легких: делайте дыхательные упражнения, не спите на спине, спите на боку или на животе.

Пейте больше жидкости, в первую очередь, воды, а также – щелочной – минеральные воды.

В течение дня, раз 5-6 выпивайте по полстакана настоя шиповника или облепихи, или смородины, или – таблетки витамина С.

Уберите все “пылесборники” – ковры и тяжелые гардины и тп, протрите влажной тряпкой все поверхности.

Если есть шторы, намочите их.

Поставьте в комнате дополнительный источник увлажнения – мокрые полотенца на батарее и на сушилке для белья.

Увлажняйте нос спреем с подсоленной водой.

Питаться следует 2-3 раза в день и без перекусов. Перекусы допускаются только при некоторых показаниях (тяжелобольные, при обострениях заболеваний органов пищеварения). Приемы пищи желательно уместить в 10-часовой промежуток времени.

Что должно быть в нашем рационе.

1. Легкоусвояемый белок: кисломолочные продукты невысокой жирности (не обезжиренные), яйца, вымоченная сельдь и скумбрия, обезжиренный и некрепкий мясной бульон (как основа овощных супов и каш).

2. Продукты, богатые селеном и цинком: яйца, сельдь, чеснок, астрагал, овес, пшеница, пивные дрожжи), чеснок. Селен способствует укреплению иммунитета и способности печени обезвреживать токсичные вещества. Можно дополнительно принимать селен и цинк в добавках.

3. Природные антиоксиданты – веществами, которые защищают клетки от разрушения свободными радикалами, которых много образуется в загрязненном воздухе (витамины Е, С, каротиноиды, фитонутриенты).

4. Продукты, которые ускоряют выведение токсичных продуктов через кишечник (растворимая и нерастворимая клетчатка) и пребиотики: фрукты и ягоды (яблоки, груши, цитрусовые, смородина), овощи и семена (хорошо проваренные бобовые, перловая крупа, рис нешлифованный, пшено, капуста белокочанная, морковь, свекла, тыква, семена льна), квашеные овощи и домашние квасы.

5. Продукты, улучшающие работу печени расторопша пятнистая, тыквенное масло, зверобой (чай), куркума (в блюда), имбирь (в чай, в овощные и мясные блюда), шиповник (настой).

6. Потогонные и мочегонные чаи (настой из малины, брусники, клюквы, компот из груш, малины, хвощ).

7. Адаптогены (зеленый чай, женьшень) в сочетании с соками моркови, свеклы, яблока.

8. Антигипоксанты – продукты, улучшающие транспорт кислорода к клеткам, их активизацию, и освобождению от токсических веществ: березовый сок, настой почек березы, настой из цветков и плодов бузины, листьев земляники, черной смородины, мяты, а также куркума, имбирь, кардамон, цикорий, цветочная пыльца.

Врач рекомендует исключить продукты, которые раздражают ткани дыхательных путей и ослабляют иммунную систему: крепкие и жирные мясные и рыбные бульоны, горчицу, хрен, жгучий перец, алкогольные напитки, жирные, жареные блюда, колбасные изделия.

Ранее “Апосроф” сообщал, что спасатели дали рекомендации, как вести себя в ситуации с масштабным дымом и гарью, которые накрыли Киев и область в четверг вечером, 16 апреля.