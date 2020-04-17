Дым в Киеве: врач рассказал, как можно защититься

Врач-диетолог Оксана Скиталинская дала советы киевлянам, как защититься от дыма, из-за которого воздух в столице рекордно загрязнен.
Об этом она написала в Facebook.
Врач обращает внимание, что химически активные газы (окись углерода, оксиды серы, диоксид азота), органические соединения (аммиак, формальдегид, фенолы, бензопирен, альдегиды, диоксины) причиняют вред не только окружающей среде, но и здоровью людей.
Экотоксиканты вызывают кислородную недостаточность, подавляют иммунитет, нарушают работу организма, увеличивают риск хронических заболеваний дыхательных путей, в частности, астмы и хронического обструктивного заболевания легких (ХОБЛ).
Она советует:
Питаться следует 2-3 раза в день и без перекусов. Перекусы допускаются только при некоторых показаниях (тяжелобольные, при обострениях заболеваний органов пищеварения). Приемы пищи желательно уместить в 10-часовой промежуток времени.
Что должно быть в нашем рационе.
1. Легкоусвояемый белок: кисломолочные продукты невысокой жирности (не обезжиренные), яйца, вымоченная сельдь и скумбрия, обезжиренный и некрепкий мясной бульон (как основа овощных супов и каш).
2. Продукты, богатые селеном и цинком: яйца, сельдь, чеснок, астрагал, овес, пшеница, пивные дрожжи), чеснок. Селен способствует укреплению иммунитета и способности печени обезвреживать токсичные вещества. Можно дополнительно принимать селен и цинк в добавках.
3. Природные антиоксиданты – веществами, которые защищают клетки от разрушения свободными радикалами, которых много образуется в загрязненном воздухе (витамины Е, С, каротиноиды, фитонутриенты).
4. Продукты, которые ускоряют выведение токсичных продуктов через кишечник (растворимая и нерастворимая клетчатка) и пребиотики: фрукты и ягоды (яблоки, груши, цитрусовые, смородина), овощи и семена (хорошо проваренные бобовые, перловая крупа, рис нешлифованный, пшено, капуста белокочанная, морковь, свекла, тыква, семена льна), квашеные овощи и домашние квасы.
5. Продукты, улучшающие работу печени расторопша пятнистая, тыквенное масло, зверобой (чай), куркума (в блюда), имбирь (в чай, в овощные и мясные блюда), шиповник (настой).
6. Потогонные и мочегонные чаи (настой из малины, брусники, клюквы, компот из груш, малины, хвощ).
7. Адаптогены (зеленый чай, женьшень) в сочетании с соками моркови, свеклы, яблока.
8. Антигипоксанты – продукты, улучшающие транспорт кислорода к клеткам, их активизацию, и освобождению от токсических веществ: березовый сок, настой почек березы, настой из цветков и плодов бузины, листьев земляники, черной смородины, мяты, а также куркума, имбирь, кардамон, цикорий, цветочная пыльца.
Врач рекомендует исключить продукты, которые раздражают ткани дыхательных путей и ослабляют иммунную систему: крепкие и жирные мясные и рыбные бульоны, горчицу, хрен, жгучий перец, алкогольные напитки, жирные, жареные блюда, колбасные изделия.
Ранее “Апосроф” сообщал, что спасатели дали рекомендации, как вести себя в ситуации с масштабным дымом и гарью, которые накрыли Киев и область в четверг вечером, 16 апреля.