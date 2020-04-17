Модернизированный украинский танк успешно прошел подводные испытания: опубликовано видео

Киевский бронетанковый завод совместно со специалистами Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники провели успешные подводные испытания модернизированного образца танка Т-72.

Об этом сообщает пресс-служба “Укроборонпрома”.

“Модернизированный образец танка погрузили в водоем на глубину 5 метров, где он успешно преодолел 10-метровую дистанцию. Таким образом испытывали основные тактико-технические характеристики танка во время вождения на глубине”, – говорится в сообщении.

Модернизированный Т-72 имеет увеличенную массу, на нем установлен более мощный двигатель, заменены элементы ходовой части и добавлена система видеопарковки для упрощения маневрирования боевой машины. Эти технические характеристики испытывались во время вождения на грунтовой и бетонной дороге, и на пересеченной местности. Все программы испытаний выполнены успешно.

Испытания продолжаются, следующим этапом планируется выполнение стрельб из закрытой зенитной установки и управляемой ракетой, с целью оценки эффективности вооружения модернизированного образца.

На Т-72 для использования этого высокоточного оружия установлен прибор ночного видения с электронно-оптическими преобразователями и ночной прицел с возможностью ведения огня управляемой ракетой. Также танк оснащен комплектом современной цифровой радиостанции и спутниковой навигационной системы, что позволит более эффективно применять вооружение машины при ведении боевых действий.

Для улучшения защиты в ходе боя, усовершенствован комплекс динамической защиты и обновленная система противопожарного оборудования.

Как ранее сообщал “источник”, украинские морские пехотинцы провели учения , в ходе которых отработали военные действия в ночное время.