Дым вернулся: Киев вновь занял первое место в анти-рейтинге “грязных” городов

По состоянию на вечер пятницы, 17 апреля, Киев вернулся на первое место в списке городов с наиболее загрязненным воздухом.

Об этом свидетельствуют данные портала iqair, который отслеживает уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.

Индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 376 пунктов (очень высокий уровень опасности) при норме в 50 пунктов.

Еще утром показатель загрязнения воздуха составлял 169 пунктов.

Таким образом, загрязнение воздуха в Киеве снова превышает норму в несколько раз.

Ранее “Апосроф” сообщал, что спасатели дали рекомендации, как вести себя в ситуации с масштабным дымом и гарью, которые накрыли Киев и область в четверг вечером, 16 апреля.

Подробнее о текущей ситуации в Чернобыльской зоне читайте в материале “источника”: Это поджог, а государству “фиолетово”: что горит в Чернобыльской зоне и есть ли опасность для Киева.