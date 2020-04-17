В Украине собираются смягчить карантин: Зеленский озвучил сроки

Президент Владимир Зеленский сообщил, что при условии если не будет большой волны заболевания коронавирусом, то уже в мае Украина начнет смягчать условия карантина.

Об этом он заявил в эфире программы “Свобода слова” с Савиком Шустером

“Будет карантин. С правительством 24 апреля мы выйдем на коммуникацию с обществом. Люди поймут, какие меры карантина будут смягчены. Частично людей надо будет отпускать на работу, частично те отрасли, которые очень для нас важны, будут открываться, частично может быть смягчение в мае по движению транспорта”, – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что смягчение будет, если не будет большой волны заболевания в Украине.

Ранее “источник” сообщал, что министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что общественный транспорт возобновит работу, когда Кабинет министров начнет снимать карантин, но это произойдет не раньше июня.

Напомним, если украинцы продолжат соблюдать меры карантина, в том числе на Пасху и майские праздники, то пик заболеваемости коронавирусом в стране будет 2-5 мая.