Медики будут выбирать кому жить: Зеленский озвучил жуткий прогноз для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после Пасхи коронавирусом могут заболеть от 2% до 10% от всего населения страны.

Об этом он сказал в эфире “Свободы слова Савика Шустера”.

“Пасха – очень важный праздник. Но сейчас в мире другой формат выживания. У нас нет другого шага – мы должны встречать Пасху дома”, – сказал он.

По его словам, после праздника в Украине может резко возрости количество случаев коронавируса, если граждани будут нарушать карантинные мероприятия.

“У нас пока нет даже первой волны заболевания – мы сдерживаем ситуацию. После Пасхи мы можем получить страшную статистику: от 2% до 10% от всего населения страны“, – сказал Зеленский.

Президент обратил внимание на то, что в случае резкого увеличения количества заболевших, украинские медики окажутся в ситуации как в Италии, когда им придется выбирать, кому оказывать помощь, поскольку мест для всех в реанимациях не будет.

“Два процента, это еще более менее, если будет десять процентов – самая сложная ситуация. А сейчас мы ситуацию неплохо контролируем, у нас очень неплохие цифры”, – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что люди должны понимать, праздники – праздниками, но пойдем все вместе праздновать уже в следующем году. В этом – все церемонии будут транслироваться по телевидению

Как сообщал “источник”, несмотря на введенный в Украине в связи с распространением коронавируса карантин, в этом году на Пасху в церковь намерены пойти 7% украинцев.