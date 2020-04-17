Стало известно, какой будет погода на Пасху в Луганской области

В субботу, 18 апреля, в Луганской области переменная облачность. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков. Ветер западный 7-12 м / с. Температура ночью 0-5 0 тепла, на поверхности почвы 0-5 0 мороза, днем 8-13 0 тепла .

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии

по городу Северодонецк

Переменная облачность. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков. Ветер западный 7-12 м / с. Температура ночью 2-4 0 тепла, на поверхности почвы 0-5 0 мороза, днем 10-12 0 тепла .

по городу Луганск

Переменная облачность. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков. Ветер западный 7-12 м / с. Температура ночью 3-5 0 тепла, на поверхности почвы 0-5 0 мороза, днем 11-13 0 тепла .

В воскресенье, 19 апреля, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями.

Без осадков. Ветер западный 5-10 м / с. Температура ночью 0-5 0 тепла, на поверхности почвы 0-5 0 мороза, днем 8-13 0 тепла