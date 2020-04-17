Такого не было уже десятки лет: откуда взялась аномальная буря, которая накрыла Киев

Глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин сообщил, что такая пылевая буря, которая накрыла столицу 16 апреля, последний раз наблюдалась в регионе несколько десятков лет назад.

Об этом он сказал на онлайн-брифинге.

“О бури, которая вчера возникла, это – необычное явление для нашего региона. Последняя такая буря была, по данным Укргидрометцентра, несколько десятков лет назад”, – сказал он.

По его словам, облако состояло из смеси пыли и остатков продуктов горения из пожаров, которые сейчас наблюдаются в экосистеме Житомирщины.

Ранее “источник” сообщал, что на Подольско-Воскресенском мосту из-за ураганного ветра частично обрушилась строительная конструкция.

Напомним, что в Чернобыльской зоне возобновился крупный пожар. Огонь стал еще большим из-за песчаной бури, которая накрыла Киев и область.